Calciomercato, Alaba svela la sua prossima destinazione?

CALCIOMERCATO ALABA / Sarà un'estate rovente per il BayernMonaco che programma una profonda rivoluzione e ha già annunciato enormi investimenti sul mercato in entrata, con cifre che superano i 200 milioni di euro. Rivoluzione che riguarderà un po' tutti i reparti e che tiene sulle corde anche molti degli elementi che nella rosa attuale hanno un ruolo di primo piano.

Tra questi c'è David, terzino austriaco classe '92 che da tempo ormai accende le fantasie dei principali club europei, con il Real Madrid in pole.

Intervistato dalla 'Bild', Alaba ha parlato anche del suo futuro lanciando qualche segnale abbastanza chiaro: "Sì mi vedo lontano dalla Bundesliga, anche se in questo momento mi trovo bene al Bayern - le parole di Alaba -. Ogni anno ci sono nuovi obiettivi e nuove sfide, sono felice qui. Ma sì, in futuro immagino che potrei giocare in altri campionati. Dove? Spagna o Inghilterra. In Spagna penso alle due grandi, Real o Barcellona, mentre in Inghilterra in una delle big. Arsenal? Sì da piccolo tifavo Arsenal e credo che un po' ti resti dentro a vita questa cosa".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui