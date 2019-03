Calciomercato Milan, Depay snobba i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN DEPAY - Seguito da diversi mesi a questa parte, Memphis Depay sembra destinato a rimanere un sogno per il Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante olandese ha già fatto sapere che la prossima estate vuole lasciare ilper fare il salto di qualità e vestire la maglia di un top club che punti a vincere la. Ma come riportato dalla 'Bild', nella lista dei suoi desideri non figurano i rossoneri bensì squadre come Real Madrid,, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e