Al termine della gara pareggiata contro il Chievo, l'allenatore dell'Atalanta , Gasperini, ha analizzato la gara a 'Sky Sport':

SUL PAREGGIO - "L'occasione è persa ma per come è andata la gara devo dire che è un buon punto. Il pari viene alla fine di una striscia positiva: lo dobbiamo accettare. Non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Oggi qualche ragazzo era un po' affaticato. Ilicic ha preso una botta all'inizio. Abbiamo faticato e non era facile recuperare. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato diverse occasioni. Preferisco stare in panchina, non in alto.

Abbiamo perso un'opportunità ma va bene: ci possono essere dei cali in questo momento di stagione. Tutti hanno alcune difficoltà".

SUL CHIEVO - "Non è il Chievo la prima che ci viene ad aggredire. Eravamo un po' rallentati su tutto. La palla era meno veloce e rimbalzava troppo. Loro si sono chiusi molto. Se non giochi con velocità diventa difficile. Eravamo meno brillanti rispetto ad altre volte".

SUI MANCATI SORPASSI IN CLASSIFICA DURANTE IL CAMPIONATO - "Ci è capitato con la Roma e con il Milan. Oggi era una gara che poteva permetterci di raggiungere la Roma. Quando non riusciamo ad avere i giocatori al meglio in avanti, fatichiamo. Non mi preoccupa questa partita. Il campionato va giocato fino alla fine. Non ci sono voli improvvisi nella nostra fascia".

