CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI SPALLETTI / A margine di un convegno sulle seconde squadre che si è tenuto a Torino, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dell'eliminazione dall'Europa League e del futuro di Icardi e Spalletti.

DERBY - "Registriamo amarezza per la sconfitta anche se non possiamo rifarci all'alibi dell'assenza dei calciatori, anche se ne mancavano 9 in una rosa di 23 elementi. Bisogna registrare questa sconfitta e ci fa male ma deve darci un insegnamento: guardare al futuro che si chiama Milan. Serve ancora più orgoglio e senso di appartenenza che sono elementi indispensabili per raggiungere obiettivi importanti.

Considero l'Inter ancora in una fase di crescita, sicuramente l'obiettivo non può che essere il quarto posto: non è facile raggiungerlo ma siamo in grado di poterlo fare. Domenica sarà una gara importante, non decisiva, ma deve darci la possibilità di dimostrare le nostre qualità".

POSIZIONE SPALLETTI - "Non è in dubbio, non c'entra niente: le difficoltà nascono indipendemente dal nome dell'allenatore. Sta conducendo la squadra nel migliore dei modi e con lui dobbiamo arrivare al traguardo stagionale".

ICARDI - "Non ci sono novità, sappiamo tutto di questo caso: mi professo sempre ottimista, penso sempre che il buon senso prevalga e che si possa arrivare ad essere soddisfatti più avanti"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui