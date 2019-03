CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN RABIOT PSG / Uno dei calciatori che infiammeranno il prossimo mercato estivo sarà Rabiot. Il mediano del PSG, seguito in Italia da Juventus e Milan, non sta più giocando in campionato.

A spiegare il perché della sua lontananza dal terreno di gioco ci ha pensato lo stesso centrocampista, il cui contratto scadrà a giugno: "Non ho scelto io questa situazione. La scelta non è stata mia. Sono in ottima forma - a dichiarato al canale 'Infosport+' - e sono disponibile: per quanto mi riguarda è tutto ok. La dirigenza ha deciso tutto. Io sono sempre un calciatore del PSG, nonostante quel che si possa dire. Sono ancora sotto contratto e sto con i miei compagni di squadra.