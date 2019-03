Calciomercato Milan, si complica la pista Ben Yedder

CALCIOMERCATO MILAN BEN YEDDER - Wissam Ben Yedder è sempre più lontano dal Milan. Il club rossonero aveva seguito il 28enne centravanti franco-tunisino prima di arrivare a Piatek e continuava a pensare a lui in caso di partenza di Cutrone.

Ma secondo quanto riportato da 'The Sun', su di lui ci sarebber il forte interesse del, pronto a sbaragliare anche la concorrenza di Arsenal e Tottenham. Peraltro, come anticipato da Calciomercato.it, Ben Yedder potrebbe far ricorso alla 'clausola di stabilità' della Fifa per liberarsi dala costi molto contenuti.