CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE / "Prendere il prossimo Cristiano Ronaldo prima dei 25 anni". Questo l'obiettivo dichiarato qualche tempo fa dal presidente della Juventus Andrea Agnelli che, dopo l'acquisto di CR7, ha portato la società bianconera in una nuova dimensione permettendole di pensare ancora più in grande e di programmare nuovi investimenti di quel livello.

Ed il sogno dei tifosi coincide con l'identikit di quello che, a questo punto, pare essere il primo obiettivo della dirigenza juventina già per la prossima estate: Kylian

Nella notte, dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid, in un noto ristorante il Ds Fabio Paratici, racconta 'Tuttosport', è stato preso d'assalto dai tifosi bianconeri che gli avrebbero chiesto a gran voce l'acquisto del giovane fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Dopo aver abbozzato un sorriso, secondo il quotidiano torinese il direttore sportivo della 'Vecchia Signora' avrebbe promesso che farà di tutto per prendere Mbappé. Un'operazione dai costi elevatissimi, visto che il Psg lo ha pagato 180 milioni di euro e su di lui ora è fortissimo anche il pressing del nuovo RealMadrid di Zidane, ma dovesse aprirsi uno spiraglio (come fu per CR7), Paratici è deciso a tuffarsi. Tra l'altro, non va dimenticato, ci fu la regia di Jorge Mendes anche dietro il trasferimento di Mbappé dal Monaco al Psg ed ora i rapporti tra il super manager di Ronaldo e la Juventus sono ben consolidati.

