CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / Addio al Napoli? Dopo il pareggio col Sassuolo, Lorenzo Insigne ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero essere viste come di grande apertura alla possibile partenza dal club azzurro: "Come tutti sanno, a Napoli ho sempre ricevuto critiche - le sue parole in zona mista riportate da 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Se mi si accetta così, bene, altrimenti non posso farci nulla. Forse alla gente non è arrivato al cento per cento il messaggio di quanto io ci tenga a questa maglia. Non ho nulla da dire e non voglio fare polemica, ho un carattere particolare: a volte ho sbagliato e ho chiesto scusa, è giusto se il tifoso critica. Più di così non posso fare, ho sbagliato un rigore e mi dispiace.

Finché starò qua, darò il massimo".

Insigne non sta attraversando un grande periodo, anche se il gol realizzato stasera - che ha permesso alla squadra di Ancelotti di acciuffare almeno un punto dalla trasferta di Reggio Emilia - potrebbe rappresentare una sorta di svolta per la sua stagione. In chiave futura, invece, vanno certamente considerate importanti queste sue dichiarazioni. Non si può escludere, insomma, un suo addio a fine stagione. In scadenza nel giugno 2022, il classe '91 piace molto in Premier League, nello specifico a Manchester City e Liverpool. Ma occhio pure all'Arsenal, che si appresta ad ingaggiare l'ex Ds della Roma Monchi, come a un possibile assalto - traslocando in Francia - del Paris Saint Germain, con cui il suo agente Raiola è in eccellenti rapporti.

