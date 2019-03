CALCIOMERCATO ATALANTA ALI ADNAN / Nuova avventura per Ali Adnan: il difensore iracheno, passato in estate all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese, ha deciso di ripartire dalla MLS.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il classe 1993 giocherà in prestito fino a giugno nei. Dopo aver collezionato 70 presenze e un gol con la maglia dell'Udinese, Adnan non ha trovato grande fortuna a Bergamo rimediando solo quattro apparizioni con la maglia nerazzurra. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

