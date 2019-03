CALCIOMERCATO MILAN ZAPATA ABATE/ Due dei giocatori più esperti del Milan di Gennaro Gattuso sono sempre più vicini al rinnovo di contratto: si tratta di Cristian Zapata e Ignazio Abate.

Questo è quanto riportato da 'FoxSports.it' che, in giornata, ha riferito anche i possibili dettagli dei nuovi accordi, in particolare quello difensore centrale colombiano. L'ex Udinese dovrebbe infatti spalmare il suo ingaggio su due anni scongiurando così un addio da svincolato nella prossima sessione di calciomercato . Per le ultime notizie sui trasferimenti di Serie A---> clicca qui!