p>MARSIGLIA ROMA STROOTMAN / L'ex centrocampista della Roma, in un'intervista ai microfoni de 'L'Equipe', è tornato sul suo addio al club giallorosso , affermando di aver preso lui la decisione di cambiare aria: "Dopo cinque stagioni a Roma è arrivata l'offerta del Marsiglia, un grande club con una tifoseria storica, reduce da una finale d'Europa League, non è roba da poco. La Roma non mi aveva cacciato, ma forse la dirigenza non aveva più la stessa fiducia di prima in me rispetto agli anni precedenti, quindi ho scelto di andar via".

Per il suo rendimento deludente nel nuovo club, il centrocampista non ha cercato alibi: "Troppo facile dire che i calciatori abbiano bisogno di tempo per adattarsi. Ho avuto qualche problema fisico, ma non basta: probabilmente ho sottovalutato la Ligue1, immaginavo fosse più semplice, ma il livello è alto, diverso dall'Italia che è molto più tattica".

