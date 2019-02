CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA CRAGNO / Per la 26a giornata di Serie A, domani scenderanno in campo Cagliari e Inter. I nerazzurri, reduci dal rocambolesco pareggio contro la Fiorentina, saranno di scena in terra sarda senza Mauro Icardi, ancora fuori dai convocati di Luciano Spalletti. La sfida sarà anche l'occasione, per la dirigenza nerazzurra, di visionare da vicino le prestazioni di alcuni talenti presenti nella rosa di Rolando Maran, con la prospettiva di imbastire una trattativa di calciomercato la prossima estate.

Calciomercato Inter, sguardo su Cragno e Barella

Tra porta e centrocampo, sono due i calciatori più attesi alla 'Sardegna Arena':

Partendo dalla porta, l'Inter è da tempo alla ricerca del giusto erede del neocapitano Samir Handanovic. Così, tra i calciatori visionati da Ausilio e Marotta c'è anche Cragno, artefice di una buona stagione tra i pali del Cagliari; domani sera, una buona prova del portiere potrebbe convincere i nerazzurri a tentare l'affondo fra pochi mesi. A centrocampo, invece, l'Inter è da tempo su Nicolò Barella, considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano: la prossima estate non è eslcusa un'asta al rialzo, considerando che Barella piace molto anche al Napoli, alla Roma e alle migliori società straniere. Tra campo e mercato, quindi, i nerazzurri cercano in terra sarda risposte importanti sul loro futuro.

