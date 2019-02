LAZIO MILAN LULIC / Finisce 0-0 il primo atto della prima semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

La Lazio ha spinto di più ma non è riuscita a vincere, per Senadè comunque un risultato positivo. "Importante non prendere gol stasera, non abbiamo commesso l'errore che avevamo fatto contro il- ha dichiarato a 'Rai Sport' - La gara di ritorno è tra due mesi, a San Siro ce la giocheremo"