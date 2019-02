Calciomercato Milan, blitz in Italia di Falcao: gli scenari

CALCIOMERCATO MILAN FALCAO / Mentre dalla Spagna rimbalzavano le voci di un ritorno di fiamma da parte del Milan per Radamel Falcao, l'attaccante colombiano ha contribuito ad infiammare le indiscrezioni di calciomercato con un blitz nella giornata di ieri a Roma, dove il Milan è sbarcato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Volo diretto da Nizza, un viaggio lampo che potrebbe essere una semplice vacanza, ma non sono esclusi scenari legati al suo futuro.

Falcao, infatti, lascerà il Monaco a fine stagione.

Il club sta vivendo una stagione da incubo, tra questi spinose fuori e dentro il campo, ed in estate avvierà un profondo rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Trattenuto una stagione fa, il colombiano ha compiuto 33 anni e sta cercando una nuova sistemazione con il suo agente, il potente Jorge. Il Milan lo aveva cercato la scorsa estate, poi di nuovo a gennaio prima di arrivare a Piatek. Resta quindi un nome caldo anche per il prosismo giugno, ma non è l'unica in corsa. In Spagna c'è il Valencia, ma il 'Corriere dello Sport' cita anche altre due suggestioni: la, che con Mendes ha rapporti da tempo, e magari la. Il nodo principale però rimane l'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Servirà un taglio deciso, magari spalmando su più anni di contratto, per vederlo in Italia.