CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO MANCHESTER UNITED / La sconfitta pesante in casa dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Europa League ha acceso le voci di mercato in casa Juventus. La più clamorosa riguarda Cristiano Ronaldo, che in Spagna hanno segnalato come possibile partente destinazione Manchester United.

Un clamoroso ritorno che ha infiammato i tifosi bianconeri, impauriti dalla prospettiva di perdere subito il loro fuoriclasse, e ovviamente dei 'Red Devils', che puntano a tornare tra le grandi del Vecchio Continente.

Dagli studi di 'Calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport', però, l'esperto di calciomercato Ciro Venerato svela di aver ricevuto in diretta un messaggio dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che ha smentito a nome suo e della Juventus la possibilità che Ronaldo lasci i bianconeri.

