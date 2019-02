Champions League, ottavi: Liverpool e Barcellona, porte stregate!

CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL BAYERN MONACO LIONE BARCELLONA / Tante occasioni e nessun gol nelle gare odierne degli ottavi di finale di Champions League.

Ile ilhanno dato vita a una bella sfida in uno stadio 'Anfield' completamente gremito: seè stato decisivo al 13' sulla sfortunata deviazione dial 32' ha sbagliato da posizione favorevole; nel secondo tempo possesso dei 'Reds', coi tedeschi pericolosi in alcuni frangeti con. Nella sfida tra, invece, buona la prova dei francesi, che si sono resi pericolosi conal 9', quando il destro violento è stato deviato sul legno da. Nonostante il possesso palla e le tante occasioni avute dae compagni, però, i catalanti non sono riusciti a rendersi efficaci sotto porta. Le gare di ritorno si disputeranno il prossimo 13 marzo.

Liverpool-Bayern Monaco 0-0

Lione-Barcellona 0-0

