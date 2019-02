CALCIOMERCATO INTER MAROTTA PARATICI DYBALA / Mauro Icardi e la Juventus: Fabio Paratici ne ha parlato oggi, sottolineando come i bianconeri siano interessati all'argentino, parlando di possibili mosse a giugno. A tal proposito l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha replicato alle parole del dirigente bianconero a margine dell'assemblea degli azionisti nerazzurri. "Icardi è un'ottima persona e un ottimo ragazzo, ma il gruppo viene prima del singolo. Presto comunque parlaremo di rinnovo di contratto.

Noi non faremo alcuna forza se un giocatore vorrà andare via, ma non mi pare questo il caso. Lui alla Juventus? Non abbiamo ma detto di volerlo cedere". E in riferimento alle parole di: "Per quanto riguarda le sue parole credo che siano fuori luogo. Icardi è un nostro tesserato ed è giusto che decideremo noi con lui il suo futuro. Ha ancora due anni e mezzo di contratto, penso sia prematuro parlare di rottura. Credo che la stessa risposta valga per, quindi anche per lui vedremo cosa succederà a giugno". La possibilità di uno scambio tra i due attaccanti argentini non è affatto da escludere