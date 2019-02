FIORENTINA NAPOLI PIOLI / Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a 'Sky' dopo la gara contro il Napoli, terminata sullo 0-0: "Abbiamo affrontato una squadra tra le migliori del campionato, mi è piaciuto l'atteggiamento, il non arrendersi mai, l'affrontare le difficoltà. Con questi atteggiamenti e con queste qualità andremo lontano.

Siamo una squadra giovanissima, i miei giocatori stanno mettendo sul campo tanta roba".

OBIETTIVO - "E' chiaro: migliorare il campionato scorso quando siamo arrivati ottavi in classifica. E' un campionato difficile, ci sono squadre attrezzate, con bilanci importanti. Abbiamo affrontato ogni partita come se fosse l'ultima: questa deve essere la nostra mentalità, vedremo cosa riusciremo a raccogliere".

GIOCO - "Mai come oggi Meret ha fatto tanti lanci lunghi come oggi, poi ci sta qualche sofferenza dietro. In fase offensiva volevamo avere due giocatori sempre pronti a ripartire. Nel primo tempo l'unico rimpianto è che ci è mancato un po' di coraggio, abbiamo passato troppo spesso la palla dietro".

