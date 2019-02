CALCIOMERCATO NAPOLI INTER HAMSIK BARELLA / La Cina è vicina. Dopo circa dodici anni trascorsi all'ombra del Vesuvio, Marek Hamsik sembra prossimo al trasferimento al Dalian Yifang, ricco club cinese che lo ha persuaso con l'offerta di un triennale da 9 milioni di euro a stagione: sono ore bollenti per l'addio del capitano, che dovrebbe portare nelle casse di De Laurentiis circa 15 milioni di euro. Quella contro la Sampdoria, a meno di sorprese, è stata la sua ultima apparizione con la maglia azzurra, considerando che la chiusura della trattativa è ormai imminente. Il Napoli, del resto, già da tempo è alla ricerca di profili giovani nella zona mediana.

Calciomercato Napoli, Barella in pole per il dopo Hamsik

Ormai da tempo, l'obiettivo primario del Napoli è Nicolò Barella, giovane centrocampista del Cagliari che piace tanto anche all'Inter: già in occasione della trattativa sfumata col PSG per la cessione di Allan, De Laurentiis ha tentato un rilancio con Giulini, che valuta il suo gioiello non meno di 50 milioni di euro. Nonostante non abbia caratteristiche molto simili allo slovacco, quindi, Barella resta il nome in pole in chiave futura. Intanto, oltre al campioncino italiano, resta viva l'idea Fornals, talento 22enne del Villarreal già trattato nei giorni scorsi: capace di giocare sia da centrale che sulle corsie esterne, lo spagnolo sarebbe un valido jolly per Ancelotti. Da non escludere, infine, l'ipotesi Lobotka, talento del Celta Vigo e connazionale di Hamsik, che con una semplice telefonata potrebbe spiegargli cosa vuol dire giocare all'ombra del Vesuvio.

