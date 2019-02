EMPOLI CHIEVO IACHINI / Pareggio in rimonta per l'Empoli di Beppe Iachini. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore ha analizzato lo scontro salvezza del 'Castellani' con il Chievo: "Abbiamo fatto una buona gara, ma alcune ingenuità hanno compromesso il risultato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abbiamo preso gol alla prima sbavatura, ma la squadra non ha mai mollato e siamo rimasti sempre in partita. A volte sbagliamo l'ultimo passaggio o il tiro in porta. Ci sono tanti giovani che sono al primo anno di A e devono crescere in personalità, serve tempo". Sulla prestazione del neo arrivato: "È con noi da ieri, gli avevo chiesto determinati movimenti per aprire le loro maglie e allungarli, ma non sempre riusciva a farli".