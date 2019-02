CALCIOMERCATO PARMA BRUNO ALVES / Dopo il tira e molla con la Juventus nelle ultime ore di calciomercato, il Parma ha prolungato il contratto del difensore Bruno Alves.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La società ducale ha così annunciato il rinnovo del lusitano con una nota ufficiale: "La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30.06.2020". All'interno del comunicato anche le parole dello stesso Bruno Alves: "Ringrazio il Parma per la fiducia, qui mi sento a casa mia e sono felice di far parte di questa famiglia. Sono orgoglioso del lavoro che la squadra, lo staff e la dirigenza sta facendo e darò tutto me stesso in ogni partita per questa squadra e questi colori“.