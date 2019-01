CALCIOMERCATO GENOA BOCA JUNIORS LISANDRO LOPEZ / Come anticipato anche dalla redazione di 'Calciomercato.it' nei giorni scorsi, Lisandro Lopez lascia il Genoa per tornare in patria.

Il difensore argentino chiude quindi anzitempo la sua seconda avventura italiana per approdare al. L'ormai ex centrale del, il cui cartellino è di proprietà del, si trasferisce con la formula del prestito. A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso club sudamericano con un comunicato ufficiale nel quale vengono evidenziate anche le prime parole di: "Dopo aver superato le visite mediche, il difensore ha firmato il suo contratto diventando il sesto rinforzo di Boca. "Questo passaggio significa molto nella mia carriera", ha detto dopo la sua prima visita alla Bombonera".

