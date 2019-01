CALCIOMERCATO GENOA LERAGER / Nuovo colpo in entrata per il Genoa, che dopo aver salutato Piatek ha già chiuso per Ivan Radonanovic. È praticamente fatta, infatti, anche per Lukas Lerager, centrocampista centrale classe 1993.

Il danese, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, effettuerà domani le visite mediche nella sua nuova città: l’operazione è stata impostata su un prestito con obbligo di riscatto che si attiverebbe nel caso in cui il calciatore disputerebbe il 50% delle presenze disponibili da qui a giugno.

Lerager, che vanta otto presenze con la Nazionale maggiore della Danimarca, dal 2017 ha disputato 67 presenze con la maglia del Bordeaux, con tre reti all’attivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui