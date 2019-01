CHELSEA SARRI HIGUAIN WRIGHT / Il comandante su una nave che si fa fatica a governare, il Sarri-Ball che dopo l'iniziale innamoramento sembra aver già stancato qualcuno: non si vive un buon momento al Chelsea, colpa di risultati che faticano ad arrivare come dimostra la sconfitta nello scontro Champions contro l'Arsenal dello scorso fine settimana. L'ex allenatore del Napoli è finito così al centro delle critiche e non ha certo aiutato il suo sfogo in italiano in cui ha accusato la squadra di mancanza di determinazione. Di questo e dell'arrivo di Higuain ai Blues ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it Nicholas Wright, giornalista inglese di Sky Sports.

SFOGO SARRI - Inevitabile partire dal duro sfogo di Sarri dopo la sconfitta con l'Arsenal: "E' stata una grande sorpresa l'attacco di Sarri ai giocatori, ma il rapporto non sembra essersi incrinato, visto che i calciatori hanno sempre parlato positivamente di lui. Anche dopo la gara di sabato, David Luiz ha detto che la squadra segue Sarri. Certo la situazione potrebbe cambiare se i risultati non migliorano e Sarri continua a dare la colpa ai giocatori.

Al momento però lo seguono: sanno che è stato ingaggiato per implementare un particolare stile di gioco e, sebbene la loro forma non sia stata eccezionale negli ultimi tempi, ci sono state anche delle prestazioni incoraggianti".

FIDUCIA CLUB - Se Sarri ha ancora la fiducia dei giocatori, deve fare i conti con la poca pazienza di Abramovic: "Già, non è conosciuto come uomo molto paziente. Sarà preoccupato per le recenti prestazioni ma il Chelsea resta in zona Champions e la società sa che c'è tempo per migliorare i risultati".

CRITICHE A SARRI - Situazione ancora fluida quindi anche se - dichiara Wright in esclusiva a Calciomercato.it - per l'allenatore è il momento di rispondere ai capi di accusa, soprattutto quello della troppa rigidità: "Sarri è criticato soprattutto per la minima flessibilità. Anche se non è una sorpresa visto come ha lavorato a Napoli, molti tifosi del Chelsea non sono convinti di quello che sta cercando di fare. Il gioco pecca spesso di velocità ed intensità ed è frustante per loro vedere N'Golo Kante, probabilmente il miglior centrocampista difensivo del mondo, schierato fuori dalla posizione per fare spazio a Jorginho. Sarri è visto come testardo e le sostituzioni sono spesso prevedibili".

Calciomercato Milan, Higuain-Chelsea: Wright e i dubbi sul Pipita

HIGUAIN - Infine, una battuta sull'ormai imminente arrivo di Higuain - fortemente chiesto da Sarri - al Chelsea: "E' un goleador di grande livello, ha già lavorato con Sarri ma ci sono dubbi sulla sua età e sulle prestazioni con il Milan. Emergono anche indiscrezioni secondo cui la società lo ha considerato troppo vecchio quando Conte ha chiesto di prenderlo. Dovrebbe ancora rappresentare un miglioramento rispetto ad Alvaro Morata, ma c'è un pizzico di sfiducia per l'accordo. Spero che garantisca una risposta a breve termine, ma l'adattamento alla Premier League può essere una sfida"

