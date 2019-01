CALCIOMERCATO JUVENTUS ASENSIO CHELSEA LIVERPOOL / Tra i sogni di mercato della Juventus c'è Marco Asensio. Il talento spagnolo non trova tantissimo spazio al Real Madrid ed è nel mirino di diversi club europei.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In tal senso, si sta configurando una vera e propria sfida tra. I londinesi sono segnalati in forte pressing sul giocatore, ma secondo 'Diario Gol' i 'Reds' sono pronti a sbaragliare la concorrenza con un'offerta sensazionale, da circa. Un avviso anche per i bianconeri, che se vorranno davvero inserirsi nella corsa dovranno essere pronti a un esborso notevole.