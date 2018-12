CALCIOMERCATO MILAN SILVA RONALDO / Autore di un'ottima prima parte di stagione con tanto di nove gol in campionato, André Silva ha concesso una lunga intervista a 'Marca' per parlare del suo futuro. Arrivato al Siviglia dal Milan in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante portoghese non sa ancora dove giocherà la prossima stagione. "In verità non so ancora quale sarà il mio destino. Ora penso solo a lottare per il Siviglia, facendo il meglio possibile per me e per i tifosi. Sono contento e felice, ma il futuro non lo conosco.

Ho già detto molte volte che sto bene qui e sono felice, però quello che succede fuori dal campo non riguarda me. Io mi concentro solo sugli allenamenti e sulle partite. La Liga è il miglior campionato perché tutte le squadre voglio giocare la palla e a me piace. Non credo che sia più facile segnare qui, perché in Italia ci sono tanti attaccanti che segnano, non so cosa mi sia successo lì".

In conclusione, svelato un piccolo retroscena su Cristiano Ronaldo. "Già quando ero al Milan e lui in Spagna ho parlato diverse volte con Cristiano. Abbiamo parlato spesso della Liga e della Serie A quando ci siamo visiti in Nazionale".







Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui