FIORENTINA PIOLI MILAN / Prima vittoria esterna in campionato ed Europa più vicina. Stefano Pioli non nasconde la propria soddisfazione per il successo della sua Fiorentina contro il Milan. "La squadra è stata gagliarda e attenta. Vincere su campo così importante e contro una squadra così importante è un bel segnale per la nostra crescita. Abbiamo fatto una prova da squadra esperta e per un gruppo così giovane è un ottimo segno.

Il Milan era messo in campo bene e credo che comunque meritassimo di trovare prima questo successo in trasferta". Su: "Ha grandissime qualità. Già da inizio stagione era mia intenzione farlo giocare a sinistra perché rientrasse sul destro. Deve crescere e stare di più in partita. ogni tanto si assenta, ma sta crescendo. Ha un grande cuore e deve continuare così". Sulla difesa: "Difesa solida? Merito anche del lavoro degli altri, non solo dei difensori".