CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Come una bomba. Le dichiarazioni di Wanda Nara a Tiki Taka sul rinnovo di Icardi (e il tentativo di cessione alla Juventus) hanno messo subito alla prova gli equilibri del nuovo assetto dirigenziale dopo l'ingresso in società dell'amministratore delegato Beppe Marotta. "Il rinnovo di Mauro è lontanissimo. L'offerta dell'Inter non esiste, devo ancora sedermi a parlare ma non l'ho fatto - ha detto la moglie-agente del capitano dell'Inter - L'Inter voleva mandare Icardi alla Juventus, è stato sempre Mauro a dire di no e a rimanere". Parole forti, che hanno inevitabilmente scatenato le reazioni di tutta la dirigenza interista, compatta in occasione della consegna di un premio al Ds Piero Ausilio e poi ieri in serata per la cena di Natale dei nerazzurri.

Proprio Ausilio ha da subito smentito Wanda (senza mai citarla per nome) parlando di cinepanettone e smentendo la pista Juventus . Al direttore sportivo, poi, hanno fatto eco i due amministratori delegati, Marotta eribadendo quella che è la posizione della società: il rinnovo di Icardi è una priorità, ma se ne discute a gennaio.

Calciomercato Inter, ultime sul rinnovo di Icardi

Ecco, dunque, che con la sosta si entrerà davvero nel vivo delle contrattazioni. L'offerta dell'Inter, in realtà, già c'è: circa 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, con prolungamento al 2023. Proposta ancora non accettata, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' proprio a gennaio si arriverà alla fumata bianca che è nell'interesse di tutte le parti in causa. Proprio la 'Rosea', però, sottolinea come la dirigenza stia mal digerendo questi ripetuti strappi tra le parti, prima privati e poi pubblici, che rischiano di incrinare seriamente i rapporti. Ecco perché al momento non si esclude nessuna ipotesi per il futuro, neanche quella legata all'addio. Tanto più con la clausola sempre presente nel contratto.

