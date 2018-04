CT ITALIA MATERANI MANCINI / Non solo Inter. Al termine dell’amichevole benefica vinta allo Stadio della Vittoria di Tolentino, in provincia di Macerata, dove oggi e domani si inaugura il centro sportivo polifunzionale co-finanziato da Inter e Suning, l’ex difensore nerazzurro e campione del mondo nel 2006 MarcoMaterazzi si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it, parlando anche del futuro della Nazionale: “Fuori dai Mondiali? Ormai dovremmo averla metabolizzata. Sono passati diversi mesi, dovremmo ricominciare e presto dovrebbe arrivare il nuovo Ct.

Mancini? Si è proposto lui, adesso deve dimostrare di valere quello che ha fatto in carriera”.

FUTURO - Per quanto riguarda il suo futuro, invece, Materazzi attende il progetto giusto: “Per ora non c’è niente, vediamo cosa ci riserverà il futuro”.

In chiusura, si sofferma su Juventus-Napoli e la corsa all'Europa League: "Spero che saranno tutti concentrati, a partire dal pulmino dove c’è il Var benedetto. E poi vedremo, speriamo sia una bella partita perché hanno dimostrato tutte e due le squadre di essere molto competitive e se la stanno giocando fino alla fine. Chi si qualificherà in Europa League? Il favorito è il Milan".