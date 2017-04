Calciomercato Barcellona, si lavora alla doppia operazione Jordi Alba-Theo Hernandez

27/04/2017 09:07

BARCELLONA THEO HERNANDEZ - Il nome di Theo Hernandez, terzino sinistro in prestito all'Alaves dall'Atletico Madrid, è uno dei più chiacchierati sul calciomercato spagnolo. Il calciatore, che ha una clausola rescissoria pari a 24 milioni di euro, è conteso da Real Madrid e Barcellona, ma secondo 'Onda Cero', i catalani avrebbero piazzato lo scatto quasi decisivo. Come? Garantendo al calciatore un posto da titolare, vista la probabile cessione di Jordi Alba, nel mirino del Paris Saint-Germain. Ma non solo. L'esterno dei catalani potrebbe finire, in prestito, proprio all'Atletico Madrid nell'ambito di un'operazione separata da quella per il 19enne transalpino. Asse caldo, dunque, tra Barcellona e Madrid.

A.L.