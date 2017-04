Calciomercato Roma, incontro Spalletti-Corvino a Firenze

26/04/2017 00:22

ROMA SPALLETTI FIORENTINA - Non è passato sotto traccia l'incontro avvenuto martedì in un ristorante di Firenze tra Luciano Spalletti e Pantaleo Corvino. Tra l'allenatore della Roma e l'attuale Ds della Fiorentina - come spiegato da 'Ilmessaggero.it' - non si sarebbe parlato di mercato e di un eventuale futuro sulla panchina viola del tecnico, ma si sarebbe trattato solamente di un incontro casuale. L'ingaggio del tecnico di Certaldo (almeno 4 milioni di euro l'anno) è infatti fuori portata per il budget della famiglia Della Valle e, al momento, lo stesso Spalletti sarebbe uno dei papabili nella lista dell'Inter per il dopo Pioli.



G.M.