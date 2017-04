Atalanta-Juventus, Gasperini sorride: Gomez-Kessie in gruppo

25/04/2017 18:42

ATALANTA JUVENTUS GOMEZ KESSIE / Buone notizie in casa Atalanta. Mister Gasperini potrà contare su Kessie e Gomez per la sfida contro la Juventus. I due calciatori, che tenevano in ansia tutto il popolo bergamasco a causa di alcuni problemi fisici, saranno a disposizione per venerdì. Il centrocampista e l'esterno d'attacco - come riporta il sito ufficiale del club - quest'oggi si sono, infatti, allenati regolarmente con il resto del gruppo.

M.S.