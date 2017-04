Calciomercato Roma, da Manolas e Totti a Krychowiak: partenza sprint per Monchi

Raffaele Amato

25/04/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA / Nelle prossime settimane comincerà a prendere forma, perlomeno su carta, la Roma targata Monchi. Il nuovo Ds giallorosso è sbarcato ieri pomeriggio nella Capitale e in serata, dopo una visita a Trigoria, si è palesato all'Adriatico dove la squadra di Spalletti ha poi superato agevolmente il Pescara di Zeman - matematicamente retrocesso in Serie B - rafforzando il secondo posto.

L'andaluso avrà pieno appoggio e fiducia totale da Pallotta per quanto riguarda le scelte di calciomercato: "Non potrei essere più felice per l'arrivo di un dirigente comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio", questo il caloroso benvenuto rivolto dal numero uno giallorosso a Monchi che, nel comunicato che ha reso ufficiale il suo approdo - e la firma su un contratto quadriennale con opzione per una quinta stagione - si è detto entusiasta dell'inizio di questa avventura: "E' un progetto esaltante e non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica, per tanti anni".

Calciomercato Roma, da Totti a Krychowiak: parte forte l'era Monchi

L'avventura di Monchi parte forte e con diverse 'grane' da risolvere. Dall'erede di Luciano Spalletti al futuro di Kostas Manolas - la cessione del difensore greco (Inter in pole, ndr) appare inevitabile per ragioni di bilancio legate al Fair Play finanziario - Kevin Strootman, per il cui rinnovo sarebbero stati fatti importanti passi in avanti e, soprattutto, Francesco Totti. Il capitano, in scadenza a giugno, vuole continuare a giocare un altro anno oppure appendere le scarpette al chiodo? Una bella gatta da pelare per il 48enne di San Fernando che invece sul fronte entrata, stando agli ultimi rumors sul calciomercato Roma, punta dritto su due giocatori avuti a Siviglia: il 27enne ora al Paris Saint Germain Grzegorz Krychowiak e il 31enne Jesus Navas in scadenza col Manchester City.