Pescara-Roma, caos Dzeko: gesto contro Spalletti al momento del cambio

24/04/2017 22:23

PESCARA ROMA/ Minuto 71' di Pescara-Roma: con i giallorossi avanti di quattro reti (doppietta di Salah, Strootman e Nainggolan) Luciano Spalletti decide di togliere dal campo Edin Dzeko per lasciar spazio a Grenier. Il bosniaco, che voleva continuare a giocare per entrare nel tabellino dei marcatori, non gradisce la scelta del tecnico. Durante il tragitto che va dal campo alla panchina, l'ex City rivolge gesti di stizza nei confronti del tecnico, invitato ad andare simbolicamente a quel paese. Successivamente, Dzeko non si è nemmeno seduto in panchina ma è sfilato direttamente verso gli spogliatoi.

S.F.