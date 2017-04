Napoli, la probabile formazione per il Sassuolo: squadra che vince non si cambia

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

22/04/2017 17:01

NEWS NAPOLI ULTIME FORMAZIONE / Un'altra partita da affrontare con le pinze, un altro passaggio da non poter sbagliare. Il Napoli è atteso a Sassuolo dove domani giocherà una delle gare più delicate dell'ultima parte di stagione. Al 'Mapei Stadium', gli azzurri di Sarri dovranno fare bottino pieno contro una squadra ormai salva e che a questo campionato non ha più nulla da chiedere. Ma occhio a sottovalutare i neroverdi: il tecnico dei partenopei dovrà scegliere la migliore formazione possibile per continuare l'inseguimento alla Roma. Le ultime news Napoli ci raccontano di un Sarri convinto delle scelte operate nelle ultime settimane: squadra che vince non si cambia, direbbe qualcuno, e da quando l'unico obiettivo rimasto è il campionato, anche l'allenatore toscano sembra pensarla così.

Sassuolo-Napoli, Sarri non cambia: Hamsik c'è, in formazione ancora Mertens

Nonostante le mille voci di calciomercato degli ultimi giorni, concentrate su quello che sarà il suo futuro, come il futuro della porta napoletana, Pepe Reina resta un elemento di certezza indispensabile per gli azzurri. Davanti a lui la difesa a quattro, con Hysaj, Albiol e Koulibaly: a sinistra ancora fiducia a Ivan Strinic. Il croato per Sarri in questo momento è in vantaggio su Ghoulam, con un futuro sempre più in discussione. I numeri non mentono a centrocampo: Allan e Jorginho sono tornati a fare la differenza, anche per questo l'allenatore azzurro li potrebbe riproporre dal primo minuto anche a Sassuolo. L'italo-brasiliano sta collezionando dati da record, mentre l'ex Udinese è tornato a fare la differenza. Accanto a loro ci sarà Marek Hamsik: il capitano in settimana ha tenuto un po' in apprensione il Napoli per un piccolo problema fisico, ma alla fine sarà lui a vestire la fascia in Emilia. Fresco di rinnovo fino al 2022, l'altro capitano Lorenzo Insigne: il napoletano sta vivendo un finale di stagione superlativo e Sarri non vuole farne a meno. In avanti completano il pacchetto il solito Callejòn e Dries Mertens, capocannoniere azzurro che, nonostante le mille voci di calciomercato sul suo conto, continua ad essere trascinatore ed a farsi preferire a Milik.