Calciomercato Napoli, Duvan Zapata decisivo per costruire l'attacco del futuro

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

14/04/2017 13:37

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA / Nove gol e quattro assist in trentuno presenze in campionato. Duvan Zapata, attaccante colombiano di proprietà del Napoli e in forza all'Udinese, si è ristabilito completamente dall'infortunio che lo aveva messo ko nella scorsa stagione. Tanto lavoro sporco e qualche prestazione di rilievo per l'ex Estudiantes e così il calciomercato del Napoli deve fare i conti anche con il suo ritorno. A giugno termina infatti il prestito biennale con i friulani. Bilancio più che positivo lontano dal San Paolo. Lo scorso anno una partenza sprint, una media gol impressionante, la stessa che aveva anche a Napoli. Poi l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per tanti mesi. Alla fine saranno otto i gol realizzati. Ma quest'anno Duvan ha mantenuto le promesse ed è diventato indispensabile per la squadra allenata da Delneri.

Calciomercato Napoli, Zapata tra conferma e addio definitivo

E quindi eccolo ancora lì, in maglia bianconera, a scardinare le difese avversarie per dimostrare tutto il suo valore. Un avversario da temere e da valutare per il futuro. Il calciomercato Napoli passa anche da lui. Il ragazzo ha bisogno di spazio, ha voglia di crescere e di sentirsi protagonista. Magari ripagando la fiducia dei Pozzo e restando ad Udine come sogna la dirigenza friulana. L'idea c'è soprattutto per imbastire qualche scambio favorevole ad entrambe le squadre. Il Napoli guarda in casa Udinese per la porta con Meret e Karnezis osservati speciali. E poi c'è quel Jankto che tanto bene sta facendo e che ha attirato l'interesse di tante squadre. Ma il colombiano può diventare anche pedina fondamentale per arrivare a Dolberg, come ormai si vocifera da tempo. Infine c'è anche la possibiltà più remota di restare e diventare il vice Milik a costo zero. Pavoletti non convince e le sirene di mercato puntano ad una cessione. Zapata potrebbe essere il panzer ideale nei momenti di difficoltà, colui incaricato di scardinare le difese avversarie. Un ruolo già ricoperto ai tempi di Benitez. Ciò che è certo è che il colombiano vuole lasciare il segno al San Paolo.