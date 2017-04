Calciomercato Juventus, pronto il rinnovo per Dybala: manca solo l'annuncio

12/04/2017 10:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Ancora una volta Paulo Dybala ha dimostrato tutto il proprio talento. Un fenomeno che la Juventus si è assicurata e che non è intenzionata a cedere. L'argentino completerà la propria crescita in bianconero e la doppietta rifilata al Barcellona non è che l'inizio di questa storia.

Ha fame di vittorie l'ex Palermo, che oggi tutti indicano come il 'nuovo Messi'. Certi numeri dinanzi alla 'Pulce' non sono cosa da tutti e ora i fan di Paulo lo attendono all'esame spagnolo. Sarà di certo ancora tra i protagonisti nel ritorno di Barcellona, in uno stadio caldissimo, che stavolta però non invocherà il suo nome.

Proprio in Spagna però Real e Barça vorrebbero portarlo il prossimo anno, con la dirigenza bianconera che ha però ormai ultimato i preparativi per il rinnovo del suo contratto. Ingaggio da top player per lui, che guadagnerà 7 milioni di euro annui fino al 2021. Ormai non manca altro se non l'annuncio.

L.I.