Torino, da Castan a Iturbe: il report UFFICIALE sugli infortunati

10/04/2017 15:05

TORINO CASTAN ITURBE INFORTUNI / Il Torino ha diramato un report ufficiale sulle condizioni degli infortunati dopo il match contro il Cagliari. "Gli accertamenti strumentali (risonanza magnetica) cui sono stati sottoposti Castan, Iturbe e Molinaro hanno evidenziato quanto segue: per Castan elongazione al bicipite femorale destro, con una prognosi attualmente stimabile in 15 giorni per un suo rientro in gruppo. Iturbe, a Cagliari, ha subito una lesione al legamento collaterale mediale di I grado del ginocchio sinistro la cui prognosi è di circa 25/30 giorni. Molinaro, invece, ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro con lesione, di lieve entità, del popliteo: i tempi di recupero, attualmente stimabili in circa 2/3 settimane, necessiteranno comunque di un'attenta valutazione nei prossimi giorni visto che è stato interessato lo stesso ginocchio già sottoposto a settembre a intervento chirurgico. Per Obi, infine, come da programma ulteriori accertamenti nei prossimi giorni".

B.D.S.