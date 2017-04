Bologna-Roma, Donadoni: "Giallorossi sanno che possono ancora vincere lo Scudetto"

08/04/2017 11:11

BOLOGNA-ROMA DONADONI / L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma.

BILANCIO - "Con le grandi, con le squadre più forti siamo sempre rimasti al di sotto delle nostre ambizioni. Ci sono rimaste ancora delle partite e abbiamo ancora delle grandi da affrontare, vogliamo sovvertire questa tendenza. Dobbiamo avere più fame e cattiveria di loro, essere superiori dal punto di vista agonistico".

DESTRO - "Ha avuto qualche problemino ad inizio settimana ma ora sta bene, si è allenato. Oggi la valuterò ma ci conto. Credo anche che abbia motivazioni in più. Da lui voglio impegno e disponibilità"

LA ROMA - "Sappiamo tutti la Roma com’è, ma adesso ho preferito lavorare su di noi. Non vogliamo adattarci, mi piacerebbe che anche gli altri si adattassero a noi. Sono convito che i giocatori della Roma non andranno in campo con il pensiero di sapere se Spalletti resta l’anno prossimo o no. Gli stessi giocatori non hanno mai la certezza di dove giocheranno l’anno prossimo. La Roma scenderà in campo sapendo di poter ancora vincere lo scudetto".

TOTTI - "Gli consiglierei di fare ciò che si sente, tenendo in considerazione certo che i tempi trascorrono. Deve solo fare quello che si sente di fronte ad una carriera incredibile. Tutti quelli che lo riempiono di consigli vuol dire che non conoscono bene Totti".

S.D.