Calciomercato Juventus, da Meret a Verratti: c'è movimento in ogni ruolo

Antonio Papa

29/03/2017 11:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Dal difensore all'attaccante, dal portiere all'allenatore passando, ovviamente, per il centrocampo. La Juventus sta scandagliando il calciomercato a caccia di rinforzi, fra affari necessari e colpi pensati esclusivamente per alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Tanti, tantissimi i nomi sul taccuino di Beppe Marotta: facciamo un po' il punto della situazione.

Meret, Verratti, Sanchez: il mercato della Juventus fra voci e trattative

Dire che la Juve abbia bisogno di un portiere sarebbe lesa maestà, ma di sicuro nei progetti di calciomercato Juventus c'è l'acquisto di un erede adeguato per Buffon, che sembra eterno ma purtroppo non lo è. In cima alla lista c'è Donnarumma, ma la trattativa è tutt'altro che scontata; molto meno complicata la situazione relativa a Meret, sul quale c'è anche il Napoli. Meret-Juve può essere un affare per il 2018, come ha anticipato anche il nonno del portierino della Spal. In difesa di sicuro arriverà un esterno sinistro, con Kolasinac (a zero euro) conteso tra bianconeri e Milan. In mezzo, molto è legato all'eventuale partenza di Bonucci, che aprirebbe un buco al centro della difesa. A centrocampo il sogno resta Verratti, il preferito dai tifosi della Juventus, ma il 'francesino' ha un prezzo davvero alto (oltre 60 milioni). Poi serve anche un uomo che dia più sostanza e in tal senso i nomi principali sono Matic del Chelsea e Tolisso del Lione. In più si cerca anche un uomo di fantasia, che alzi ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Il sogno è Isco, che però sembra a un passo dal rinnovo col Real, altre piste portano a James Rodriguez e Bernardeschi, ma con le enormi pressioni che le spagnole fanno su Dybala torna di moda anche il nome di Alexis Sanchez, in possibile uscita dall'Arsenal. E in panchina? Lì per ora la situazione sembra stabile e le voci di un addio alla Juventus di Allegri si diradano in corrispondenza con gli sviluppi del rinnovo. L'accordo non è impossibile, ma il fantasma di Spalletti continua ad aleggiare. E continuerà a farlo, almeno finché non ci saranno le firme sul contratto.