Milan, Maldini: "Sono visto come un problema. Dura tornare a vincere"

28/03/2017 18:00

MILAN MALDINI / Paolo Maldini e il Milan, un matrimonio che fatica a rinascere dopo 25 anni di grande amore. L'ex terzino ne ha parlato a 'Planet Fùtbol' di Sport Illustrated, raccontando anche le sue impressioni sulla situazione attuale della squadra rossonera: "Tornare a vincere è dura, in cinque anni si è vinto solo la Supercoppa di dicembre e da tre anni la squadra non si qualifica alle coppe europee. Berlusconi sta cercando di vendere il Milan, ma non si sanno tante cose come, ad esempio, quanti soldi vorranno investire nel rilancio della società. Ci vogliono tanti soldi per tornare allo stesso livello di 10 anni fa. Io al Milan? Amo questa squadra e, se un giorno avrò la possibilità, sarò felice di tornare. Non è facile però, sono stato visto come un problema. Io non ho bisogno di lavorare per il Milan, ma mi piacerebbe farlo. Questa mia posizione di indipendenza è difficile da interpretare ed è complicato".

Maldini parla anche di Donnarumma: "Ha un grande talento. Sapevamo che aveva qualcosa di unico da quando è arrivano nelle giovanili del Milan. Solo chi non capisce di calcio non ha riconosciuto le doti di Gigio".

B.D.S.