Serie B, i calciatori in prestito in cadetteria: Pigliacelli super, in ombra Orsolini

Giovanni Remigare

27/03/2017 23:28

SERIE B MINALA ORSOLINI / Il 32imo turno di serie b ha messo in mostra, come sempre, alcuni talenti provenienti in prestito da squadre di Serie A. Calciatori che possono sicuramente essere presi di mira durante la prossima sessione di calciomercato. Ma andiamo a vedere come questi giovani si sono destreggiati in questa ultima giornata di campionato.

Serie B, l'avventura dei giovani in prestito in cadetteria

Le squadre di Serie A, a riposo per la pausa della Nazionale, hanno seguito da vicino le news serie B, per vedere all'opera i loro giovani in prestito nel campionato cadetto. La Lazio del Presidente Claudio Lotito, ha potuto gioire della vittoria della Salernitana e della prestazione maiuscola di Joseph Minala tra i grandi protagonisti della vittoria sull'Ascoli di Riccardo Orsolini, giovane talento di proprietà della Juventus, l'esterno classe '97 è apparso in ombra rispetto alle ultime prestazione, non aiutato di certo dalla prestazione opaca di tutta la squadra di mister Alfredo Aglietti. Da sottolineare la prestazione del portiere Mirko Pigliacelli in prestito dal Pescara al Trapani. L'estremo difensore dei siciliani ha determinato con i suoi interventi la preziosa vittoria in casa del Benevento degli uomini di Calori. Delude, non solo per demerito suo, il terzino del Verona Deian Boldor, il difensore in prestito dal Bologna, sbaglia tanto durante il match e commette l'errore più grave nel finale perdendosi Tabanelli, autore poi del gol del pareggio del Pisa.