Paris Saint-Germain, Ben Arfa via se rimane Emery: torna di moda in Italia?

23/03/2017 16:44

CALCIOMERCATO BEN ARFA PSG / O Unai Emery o Hatem Ben Arfa: non c'è posto per tutti e due nel Paris Saint-Germain nel futuro. Qualora l'allenatore rimanesse alla lguida del team parigini, il trequartista con tutte le probabilità del caso dovrebbe lasciare la capitale francese, come rivela 'Le Parisien'. Il nome del centrocampista ex Nizza quindi potrebbe anche tornare di moda nel nostro paese, con Milan e Roma prime della classe.

O.P.