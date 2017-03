Milan, Galliani pronto alla scalata: ecco come può comprare il club

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/03/2017 11:04

MILAN CLOSING GALLIANI / Dopo tante attese e speranze, la lunga trattativa per la cessione del Milan alla ricca cordata cinese potrebbe naufragare. Giunti all'ultima e decisiva caparra, i problemi riscontrati dal gruppo orientale con le restrizioni del governo cinese rendono improbabile un lieto fine, con Berlusconi che tratterrebbe i 200 milioni già versati come penali, anche se all'orizzonte è facile prevedere delle dure battaglie legali.

Impossibile non pensare alle gravi conseguenze sul mercato Milan di un'eventuale addio del gruppo cinese alla cora al vertice del club. Raiola ha reso fin troppo chiaro che Donnarumma non resterà necessariamente al Milan, meritando una grande squadra, al di là del suo nome e del tifo. Dal giovane portiere a De Sciglio, passando per il futuro di Deulofeu e Bacca. Il gruppo di Montella potrebbe dunque regredire e non essere migliorato, a meno di un colpo di scena.

Calciomercato Milan, Galliani mette in atto il piano B?

Il club però resterebbe in vendita e, stando a quanto riportato dal 'Quotidiano Sportivo', potrebbe delinearsi un'incredibile scenario. Negli ultimi giorni infatti si è registrato un certo interesse di Renzo Rosso, proprietario di 'Diesel', sponsor tecnico del club. Rosso è un gran tifoso milanista e sarebbe tentato dal diventarne il presidente. Alle spalle però andrebbe sottolineata la presunta regia di tale passaggio di redini, che andrebbe ricondotta all'attuale amministratore delegato rossonero, Galliani. Proprio lui starebbe provando la scalata al vertice, garantendo al suo amato Milan i fondi necessari per rilanciarsi.

Oltre a Rosso sarebbe coinvolto nella trattativa anche il fondo 'Doyen Sports', che avrebbe dovuto fare da advisor tecnico nella trattativa con Bee Taechaubol. I tanti legami di Galliani, che potrebbe far fruttare la sua lunga esperienza, potrebbero coinvolgere anche Jorge Mendes, potente procuratore portoghese, che entrerebbe in gioco grazie al fondo 'Fosun'. Il Milan resterebbe dunque in buona parte italiano, ma soprattutto curato da chi in fondo lo ha sempre amato.