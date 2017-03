Calciomercato Juventus, offensiva per Lemina

21/03/2017 12:10

CALCIOMERCATO LEMINA LIONE - Prosegue la trattativa tra Lione e Juventus per Tolisso. Ma non solo. Come riporta 'Tuttosport', il club francese avrebbe messo nel mirino Mario Lemina in casa bianconera: un'eventuale trattativa, però, potrebbe essere slegata rispetto all'affare Tolisso. La Juventus, la scorsa estate, rifiutò circa 18 milioni di euro dal Lipsia per l'ex centrocampista del Marsiglia, sotto contratto fino al 2020 con la 'Vecchia Signora'.



G.M.