Calciomercato Milan, Galliani prova un altro colpo a costo zero

16/03/2017 13:54

CALCIOMERCATO MILAN GHEZZAL / In attesa di capire se il closing andrà finalmente a buon fine, in casa Milan si guarda comunque al futuro. In caso di partenza di Suso o di mancata conferma di Deulofeu, l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani potrebbe mettere a segno l'ennesimo colpo a costo zero. Nel mirino dell'esperto dirigente meneghino è finito Rachid Ghezzal, esterno d'attacco algerino (con passaporto francese) classe 1992, che andrà in scadenza di contratto a giugno con il Lione e che non pare affatto intenzionato a rinnovare.

M.R.