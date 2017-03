FOTO - Ranking UEFA per Club: Juventus prima! E l'Inter ringrazia

Maurizio Russo

15/03/2017 14:51

RANKING UEFA CLUB / In attesa delle ultime due partite di Champions League e del ritorno degli ottavi di Europa League in programma tra oggi e domani, la UEFA ha aggiornato il Ranking per Club. Nella classifica stagionale, la Juventus è balzata al comando dopo il successo interno contro il Porto, scavalcando il Real Madrid, mentre il podio è completato dal Barcellona. Un risultato di cui hanno beneficiato anche Inter e Sassuolo, che grazie al risultato del club italiano, hanno sopravanzato il Nizza. Nonostante l'eliminazione proprio ad opera delle 'Merengues', ha guadagnato una posizione anche il Napoli, che è salito al 13esimo posto ma che potrebbe subire il controsorpasso da parte del Monaco impegnato stasera contro il Manchester City. Bel colpo anche del Leicester, che entra nella top ten per la prima volta. Calciomercato.it vi riporta le classifiche stagionale e totale.

CLASSIFICA STAGIONALE:

#1 - JUVENTUS

#2 - Real Madrid

#3 - Barcellona

#4 - Atletico Madrid

#5 - Bayern Monaco

#6 - Borussia Dortmund

#7 - Leicester

#8 - Psg

#9 - Siviglia

#10 - Arsenal

#11 - Manchester City

#12 - Bayer Leverkusen

#13 - NAPOLI

#30 - FIORENTINA

#31 - ROMA

#63 - INTER

#64 - SASSUOLO

CLASSIFICA GENERALE:

#1 - Real Madrid

#2 - Bayern Monaco

#3 - Barcellona

#4 - Atletico Madrid

#5 - JUVENTUS

#6 - Psg

#7 - Borussia Dortmund

#8 - Siviglia

#9 - Benfica

#10 - Chelsea

#16 - NAPOLI

#23 - LAZIO

#39 - ROMA

#41 - MILAN

#43 - INTER

#78 - TORINO

#101 - UDINESE

#125 - SAMPDORIA