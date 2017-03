Juventus-Milan, Bargiggia su Twitter si scaglia contro i tifosi... del Napoli!

11/03/2017 09:47

JUVENTUS MILAN BARGIGGIA / Le polemiche infuocate del finale di Juventus-Milan sembrano destinate a non scemare in tempi brevi. Sui social, infatti, si sono fatte subito sentire le proteste anche di tifosi non milanisti, che al fischio finale hanno prontamente contestato il rigore concesso dall'arbitro Massa ed attaccato i bianconeri. E tramite il suo profilo ufficiale Twitter, il giornalista di 'Mediaset' Paolo Bargiggia ha risposto contrattaccando i sostenitori del Napoli: "Anche oggi che non c'entrano nulla con Juventus-Milan, tifosi del Napoli avvelenati sui social: quanti danni fa il vittimismo!".



L.P.