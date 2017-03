Lione-Roma, Juan Jesus: "Testa al ritorno, dobbiamo passare per forza"

09/03/2017 23:00

LIONE ROMA JUAN JESUS / La Roma cade anche contro il Lione. Dopo il derby di coppa contro la Lazio e lo scontro diretto col Napoli, i giallorossi perdono la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lione. Una sconfitta che Juan Jesus ha analizzato a 'Sky Sport':

"Crollo nella ripresa? Nel secondo tempo loro sono rientrati più forti. C'è ancora il ritorno a Roma, ce la possiamo fare. Era importante segnare qui. Questione mentale? Bisogna essere concentrati sempre al 100% e oggi non ci siamo riusciti. Comunque è ancora tutto aperto. Dobbiamo vincere per forza e passare questo turno perché è importante per tutta la stagione".

D.G.