Brasile, i convocati di Tite per Paraguay e Paraguay: 3 'italiani'

03/03/2017 17:31

BRASILE CONVOCAZIONI / Il ct del Brasile Tite ha diramato la lista dei convocati per le sfide valide per la qualificazione ai mondiali 2018 ccontro Paraguay e Uruguay, in programma il 28 e il 31 marzo. Presenti tre 'italiani': Alisson della Roma, Miranda dell'Inter e Dani Alves della Juventus. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Alisson (Roma), Weverton (Atletico Paranaense), Ederson (Benfica)

Difensori: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Thiago Silva (PSG)

Laterali: Dani Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid)

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Diego (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)

Attaccanti: Diego Souza (Sport), Douglas Costa (Bayern Monaco), Firmino (Liverpool), Neymar (Barcellona)